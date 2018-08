TERMOLI. La tracotanza e la stupidità di certi teenager (per fortuna una parte minima) non ha rivali e stanotte a cavallo della mezzanotte ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma: eravamo in via Alfano, angolo Corso Vittorio Emanuele III e stavamo salutando alcuni amici dopo una simpatica serata trascorsa assieme, quando ci passano di fianco con aria strafottente e arrogante un gruppetto di ragazzi poco più che 14enni; uno di questi, incurante della nostra presenza, ha pensato bene, come preso da un raptus, di sferrare così senza un motivo plausibile, un calcio ad un cestino pieno di rifiuti e di fatto squarciando i sacchetti con tanto di volo in mezzo alla strada facendo fuoriuscire il contenuto e rompendo di conseguenza anche il cestino. In un primo momento siamo rimasti allibiti e anche altre persone sentendo il rumore sono usciti sui balconi inveendo giustamente su quei teppistelli.

Abbiamo cercato di inseguirli, ma loro molto coraggiosamente hanno preso la via di fuga sapendo di essere stati autori di una bravata e cretinata a danno dei cittadini stessi tra i quali annoveriamo anche i loro genitori che forse farebbero meglio a tenerli un po' più a guinzaglio così farebbero meno danni e magari migliorerebbero il loro format intellettivo.