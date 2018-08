Di Lisio scrive a Sbrocca: la sagra del pesce sia portata anche nelle altre tendopoli

MONTECILFONE. La notizia dell’iniziativa in programma venerdì prossimo alla tendopoli di Guglionesi, con la sagra del pesce itinerante per i terremotati ha destato interesse, ma anche la giusta rivendicazione degli altri centri colpiti dal sisma. Il consigliere comunale di minoranza del Comune di Montecilfone, Antonio Di Lisio, ha scritto una lettera aperta all'attenzione dell'avvocato Angelo Sbrocca, sindaco di Termoli.

«Scrivo a titolo di consigliere di minoranza presso il comune di Montecilfone colpito dal terremoto con epicentro dello stesso. La tendopoli è attiva anche da noi come anche a Palata, Guglionesi e Larino.

Perché non date un segnale con la piccola sagra del pesce anche a questi paesi oramai abbandonati? Il comune capofila (Termoli) ha l'obbligo di dare segnali di serenità e sostegno verso i paesi che tutti i giorni portano le loro risorse alla costa in modo particolare a Termoli. Sperando in un veloce interessamento, porgo distinti saluti».