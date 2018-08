Sisma Basso Molise, crepe e lesioni all’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi

GUGLIONESI. A seguito dell'evento sismico verificatosi in data 16 agosto, il Comando dei VVF e gli Enti proprietari (Comune e Provincia) hanno effettuato i controlli di tutti gli edifici scolastici dell'Istituto Omnicomprensivo.

«Le lesioni provocate dal terremoto all’edificio che ospita l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, evidenziano chiaramente la nostra impreparazione e la inadeguatezza del patrimonio edilizio pubblico (in special modo, le scuole) a sostenere eventi con i quali dovremmo invece imparare a convivere.



Infatti, è bastata qualche scossa di terremoto di magnitudo medio/alto e danneggiarlo significativamente.



Immaginate cosa sarebbe accaduto con una scossa appena un po’ più elevata.



Oppure, immaginate cosa sarebbe accaduto se lo stesso terremoto fosse avvenuto a scuola aperta e durante l’orario delle lezioni.

Ora, i circa 350 ragazzi che frequentano quella scuola e la scuola stessa, devono essere trasferiti in altri locali; la scelta sembra essere ricaduta sull’edificio che ospita le Scuole Medie a Guglionesi.



Premesso che il flusso migratorio più significativo degli studenti che frequentano quella Scuola è “per Guglionesi” e non “da Guglionesi”, mi lascia perplesso la scelta di mantenerla a Guglionesi, ovvero in un’area tuttora interessata da un importante fenomeno sismico.



Non sarebbe stato meglio trovare delle soluzioni alternative? Non credo che a Termoli non ci siano edifici in grado di ospitare, seppure temporaneamente, le classi, i laboratori, la segreteria, la presidenza ecc. dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi.



Voglio sperare che:

a) l’edificio che ospiterà l’Omnicomprensivo abbia caratteristiche di sicurezza e staticità migliori di quelle dell’edificio che è stato chiuso;

b) che la scelta sia stata impostata secondo logiche di razionalità e non secondo logiche di “campanile”, che purtroppo sono radicate nella nostra cultura».

Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi