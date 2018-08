Tampona una macchina con lo scooter e finisce contro un albero

TERMOLI. Incidente dalla dinamica un po' balorda nella serata di oggi in pieno centro a Termoli. All'incrocio tra via Abruzzi e via Cesare Battisti, nei pressi della Madonnina, uno scooter con in sella un giovane ha tamponato una macchina che precedeva il ciclomotore ed ha perso il controllo, finendo a sbattere contro un albero.

Sul posto sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza e i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.

Il conducente del motociclo ha anche rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.