«La tragedia di San Giuliano di Puglia non ci ha insegnato nulla?»

GUGLIONESI. «San Giuliano di Puglia non ci ha insegnato nulla?»

Con questa domanda, profondamente retorica, vista la risposta automatica, un gruppo di genitori dei ragazzi che dovranno fare rientro nell'istituto omnicomprensivo di Guglionesi il 13 settembre esce allo scoperto. «Fino ad oggi su tutti i mezzi di informazione hanno mostrato solo l'esterno della struttura che è gravemente danneggiata senza mostrare l'interno. Mercoledì pomeriggio sono iniziate a circolare sui social network delle foto che ritraggono la scuola nel piano terra con delle gravi lesioni.

Sul sito scolastico c'è un avviso che informa che ci sarà il rientro scolastico il giorno 13 settembre nella scuola media di Guglionesi, via Catania. Noi genitori compresi studenti ci chiediamo se nella scuola media sia stato fatto un esame di vulnerabilità in caso negativo chi ci assicura che la scuola media sia sicura nonostante le continue scosse di terremoto?

I ragazzi per andare a Guglionesi passano tutti da Termoli, perché non mandarli in una struttura qui a Termoli e non a Guglionesi che è tra gli epicentri del terremoto? Non ci sentiamo sicuri, non servono parole, ci vogliono esami fatti con strumenti e non visivi».

Il plesso che ospita la scuola media ha oltre mezzo secolo di vita.