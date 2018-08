GUGLIONESI. E' atterrato questa mattina alle 9:30, al campo sportivo di Guglionesi, l'elicottero che ha portato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, accompagnato dal governatore Donato Toma e dal prefetto Maria Guia Federico, nelle zone dell'epicentro del sisma che ha colpito il basso Molise il 16 agosto scorso.

Borrelli, prefetto e Toma, accolti dal sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, da componenti dell'amministrazione comunale e da numerosissimi giornalisti, si sono fermati a scambiare qualche parola con gli ospiti della tendopoli allestita dalla Protezione Civile nello spiazzo adiacente il campo sportivo.

Dopodiché si sono spostati in via Martiri d'Ungheria per un sopralluogo a palazzo Vernucci, lo stabile evacuato circa un anno e mezzo fa e che è la causa della delibera di sgombero che ha raggiunto alcuni residenti nell'area circostante.

Successivamente, Toma. la Federico e Borrelli si sono spostati a Palata e Montecilfone.