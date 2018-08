GUGLIONESI. Arriva la solidarietà dalle aziende del territorio molisano a sostegno degli sfollati di Guglionesi. L’azione benefica, in collaborazione col Sae 112, arriva dall’azienda agricola di Flavio Desiderio di Portocannone e dai supermercati Gran Risparmio Vegè di Termoli che hanno accolto le richieste della comunità di Guglionesi giunte dal magazzino istituito presso la mensa scolastica.

Nel frattempo arriva la nuova lista di beni necessari per approntare i prossimi pasti: Carne in scatola, sale fino e zucchero, caffè solubile, acqua, legumi vari, pastina, brioche per colazione, olive in scatola, stoviglie di plastica, tovaglioli e carta igienica (piatti, posate monodose, bicchieri). Anche dal Comune di Montecilfone è giunta la richiesta per acqua e detersivi.

Il Sae 112 rimarrà a disposizione con il punto di raccolta presso la sede in via G. Perrotta (piazzale ex Nautico) dalle ore 15 alle ore 17. E' possibile contattare il 340.7221112 per informazioni.