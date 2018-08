«Basta allarmismi: ho trovato mia figlia a dormire con lo zainetto pronta a scappare»

TERMOLI. Sismi e allarmismi: «Ho trovato mia figlia nel mio letto stanotte con zainetto pieno pronta a scappare». Una mamma preoccupata dei nervi che possono saltare, dopo i continui richiami alla possibilità di altre scosse persino più forti in questo agosto dove il terremoto è divenuto dominus dei nostri pensieri.

A dire la sua, la signora Rosaria Verini.

«Finché ho forza, fiato in gola continuerò a predicare anche senza appoggi per ciò in cui credo. Ho postato quanto allegato giorni fa, ora pare che in molti si siano resi conto della scarsa sensibilità del Capo della protezione civile che attualmente cerca di attutire quanto dichiarato ai giornali e al Tg. È violenza psicologica, terrorismo allo stato puro dichiarare qualcosa che nessuno può prevedere. Sono ipotesi e le ipotesi se non fondate restano tali. Mi ripeto perché io ci vivo in Molise e ovunque vada, vedo volti spaventati, tutti quelli che incontro manifestano ansia e paura. Cerco come posso di dare conforto ma non basta. Io non sono nessuno.

Borrelli sì, è il capo dipartimento della Protezione civile. Ringrazio le autorità regionali intervenute 'dopo' le audaci dichiarazioni. Ora c’è la corsa nel mettere pezze. Avete fatto più danni voi che il sisma ve lo posso garantire. Questo è il mio ultimo post riguardo il sisma in Molise. Ma non crediate che me ne stia a guardare pur essendo una goccia nell’oceano!». Un vero e proprio controcanto, contraltare che però non l’unica voce fuori dal coro.