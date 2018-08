TERMOLI. L’impegno dell’Arpa Molise sul territorio del Basso Molise, in stretta sinergia col nostro collaboratore Ezio Varrassi, si è orientato nell’ultima settimana ai prelievi di acqua e a scarichi illeciti.

«Dopo aver chiuso nello scorso servizio le campionature di eternit abbandonato in natura, con le rispettive localizzazioni delle discariche abusive presenti nelle zone boschive e urbane tra il comune di Termoli e quello di San Giacomo degli Schiavoni, stavolta si è proceduto a compiere prelievi di acqua su presunte condotte idriche clandestine a cielo aperto, in prossimità sempre nelle zone boschive. Oltre ai prelievi delle acque di scarico, abbiamo effettuato su alcuni siti monitorati in questi mesi delle analisi di radioattività, scandagliando il sottosuolo fino ad una profondità di circa 4 metri.

Per il momento e in attesa dei risultati delle analisi tutti i siti localizzati rimangono riservati. Ringraziamo l'Arpa Molise e Marco Pasquale per la massima disponibilità, nei prossimi giorni ci sposteremo in prossimità della costa».