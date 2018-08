Scuole a Guglionesi: la situazione dopo il trasferimento del liceo Pedagogico

GUGLIONESI. In fase di conclusione il trasferimento del liceo presso i locali della scuola media ed elementare.

Si comunica che a seguito delle prime verifiche effettuate dai tecnici del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, come da schede depositate agli atti di ufficio, le condizioni degli edifici scolastici di Guglionesi sono le seguenti:

- Edificio scolastico Scuola elementare e Materna Piazza Indipendenza: "Assenza di criticità; Nessuna esigenza di interventi, Nessuna esigenza di opere provvisionali. La costruzione è valutata indenne. L'edificio, inoltre, nel quale non si rileva nessun danno, è stato oggetto di opere di adeguamento sismico.

- Edificio scolastico Scuola Media plesso a via Catania: "Assenza di criticità; Nessuna esigenza di interventi, Nessuna esigenza di opere provvisionali. La costruzione è valutata indenne".

- Palestra Scuola Media Plesso A Via Genova: "Assenza di criticità; Nessuna esigenza di interventi, Nessuna esigenza di opere provvisionali. La costruzione è valutata indenne ".

- Asilo comunale Via Genova: "Assenza di criticità; Nessuna esigenza di interventi, Nessuna esigenza di opere provvisionali. La costruzione è valutata indenne ".

- Asilo Comunale Mimì del Torto Via Guiscardo: "Assenza di criticità strutturali; Nessuna esigenza di interventi, Nessuna esigenza di opere provvisionali". La costruzione e' valutata da rivedere per quanto riguarda alcune criticità interne non significative al piano superiore".

- Edificio del Liceo - Via C. Colombo: la struttura risulta coinvolta da interdizione temporanea per "criticità interne significative e tutte prontamente eliminabili" e da "rivedere" la sistemazione delle tramezzature. L'edificio, pur non presentando lesioni strutturali, è chiuso per Ordinanza Sindacale n. 26 del 17.08.2018 .

Si comunica, inoltre, che alla luce di quanto sopra e in accordo con la Provincia di Campobasso e con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, sono in fase di conclusione le procedure per il trasferimento della Scuola secondaria di primo grado di Via C. Colombo presso i locali del Plesso A di via Catania e della Scuola elementare di Piazza Indipendenza stante la piena agibilità dei due stabili.

Sono in corso in queste ore ulteriori verifiche. A breve il Sindaco Mario Bellotti incontrerà i genitori e i cittadini per fornire ulteriori elementi a rassicurazione degli stessi.