Danni sempre più estesi a Montecilfone, chiude anche il municipio

MONTECILFONE. Tre case ancora inagibili a Montecilfone, località simbolo del sisma agostano in Molise. Il sindaco Franco Pallotta ha firmato ieri le ordinanze di sgombero.

Ma ad essere ufficialmente sgomberato è anche il municipio, sulla scorta del sopralluogo ulteriore effettuato due giorni fa. Nell’ordinanza del primo cittadino, c’è l’interdizione di accesso da parte del pubblico per l’espletamento dei servizi comunali; conferimento della funzione di Municipio Comunale a parte del piano terra della struttura Scuola Elementare e Medie in via Roma, n° 111, recentemente ristrutturata e interessata da importanti adeguamenti strutturale. La sede comunale declassata alla sola destinazione, per il piano Terra e Primo all’uso di archivio della documentazione Tecnica e Amministrativa, e al piano interrato di sola destinazione di magazzino.

Spostandoci a Palata, invece, il sindaco Berchicci ha ricevuto 375 richieste di verifica, di cui ne sono state evase 75 private oltre alle 14 di luoghi pubblici. Evacuati 20 stabili, con 19 famiglie e 28 persone. Ad Acquaviva Collecroce non c’è stata alcuna nuova ordinanza ieri, ma il sindaco Francesco Trolio ci tiene a ribadire un concetto, espresso anche alla Protezione civile. «Ho detto a Borrelli nell’incontro di due giorni fa di evitare l’ipotesi di un villaggio unico o i maxi-assembramenti degli sfollati. Invece, ho chiesto tende per quelle aziende di allevatori che hanno investito tutto per mettere in sicurezza le stalle, più che per le proprie abitazioni».

Infine, a Guardialfiera il sindaco Vincenzo Tozzi ha emesso altre 4 ordinanze di sgombero, di cui una parziale e 3 totali. Su 350 richieste di verifica, ne sono state evase 150.