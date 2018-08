Tragedia nei campi, il feretro del 71enne restituito subito ai familiari: oggi i funerali

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si celebrano oggi pomeriggio i funerali del 71enne Antonio Di Gennaro, l'agricoltore di San Martino in Pensilis che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in contrada Valle Sassano, mentre era al lavoro nei campi alla guida del suo trattore. Le esequie sono fissate alle 17, presso la chiesa San Pietro Apostolo. Ad annunciarlo la moglie, i figli, il genero, la nuora, la cognata, i nipoti e parenti tutti. Il drammatico infortunio non ha lasciato scampo all'anziano contadino.

Antonio Di Gennaro è rimasto schiacciato sotto al trattore, che si era ribaltato per cause al vaglio degli inquirenti.

All’arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, la squadra ha rinvenuto l’anziano contadino già privo di vita, il decesso era stato accertato dai medici del 118 Molise soccorso. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Larino.

Ad accorgersi della tragedia uno dei figli che ha prontamente chiamato i soccorsi. La salma del 71enne è stata spostata col nulla osta del Pm e ricomposta all’obitorio del cimitero di San Martino in Pensilis. Il Pm ha ritenuto di non disporre l’autopsia e ha restituito il feretro alla famiglia, dopo la ricognizione cadaverica esterna. Il 71enne è morto sul colpo, per traumi da schiacciamento, dopo essere stato sbalzato dal trattore stesso.