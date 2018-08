TERMOLI. Ci sono angoli della città, strade e vicoli, che spesso non sono conosciuti alla grande parte della comunità adriatica.

E questa mancata notorietà si traduce sovente in una condizione di disagio vissuta dai residenti.

Proprio da chi abita in via Francesco De Sanctis, via a senso unico che parte da via Caduti sul lavoro e giunge in via Giappone, parte una segnalazione robusta su cosa accade lì. Sempre con maggiore assiduità, loro malgrado.

Pochi giorni fa un furgone che procedeva probabilmente al di là dei limiti orari consentiti, è andato a sbattere contro una parte del muretto di una casa, mentre uno dei bimbi della zona era vicino al proprio cancello.

Solo una sana dose di buona sorte ha impedito che venisse investito.

Come riferisce Ezio Varrassi, «I residenti denunciano varie carenze, come rallentatori che possano per lo meno arginare le alte velocità di alcuni automobilisti scorretti, un carenza di illuminazione - in alcuni casi dei residenti hanno subito degli scippi - una miglior cura del verde, anche se la gran parte dei terreni della parte superiore del costone di via de Sanctis sono di proprietà privata e incolti, vorrebbero maggiore segnaletica, mentre nei casi più estremi richiedono l'introduzione di una sbarra che elettronica attivabile solo da loro, visto che la strada risulterebbe privata e solo accessibile ai residenti.

Per il momento dopo anni di segnalazioni, incidenti e roghi la situazione sembrerebbe invariata e poco gradita dalla cittadinanza che vi risiede».