Yacht di 24 metri alla deriva al largo delle Tremiti, il salvataggio della Guardia costiera

ISOLE TREMITI. Yacht di 24 metri alla deriva al largo delle Isole Tremiti dal pomeriggio di ieri e imponente azione di soccorso da parte dei militari della delegazione di spiaggia delle Diomedee, che hanno messo al sicuro le sei persone che si trovavano a bordo del lussuoso natante, non senza difficoltà.

Il messaggio di Sos è stato lanciato alle 18.20 al 1530 e subito il gommone in dotazione della Guardia costiera, coordinata dal maresciallo capo Salvatore Pecorella e dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli, si è portato a 4,5 miglia oltre l’arcipelago.

Lo yacht aveva subito noie al motore che non permettevano più allo scafo di proseguire la rotta verso il porto turistico di Rodi Garganico, dove era diretto e a causa delle condizioni meteo-marine, col forte vento di scirocco che spirava da Sud-Est, era pressoché ingovernabile, poiché stava scarrocciando paurosamente.

Prima verso le stesse Tremiti, col rischio che potesse finire sugli scogli e poi, col cambio di direzione di Eolo, portato al largo, arrivando fino alle 10 miglia oltre le Diomedee.

Insomma, un quadro davvero critico. I militari a bordo del gommone si sono avvicinati allo yacht, già raggiunto alle 18.50 e alle 20 sono riusciti a ultimare il trasbordo delle persone, che volevano assolutamente lasciare il panfilo, evidentemente spaventate dalla circostanza di pericolo.

Nel frattempo è sopraggiunta dal porto di Termoli anche la motovedetta 878, che ha vigilato sullo yacht per tutta la notte, assieme al comandante dell’imbarcazione turistica e un altro componente dell’equipaggio rimasto a bordo, dando tutta l’assistenza possibile. Nella notte è arrivato un primo yacht per tentare di rimorchiare il panfilo alla deriva verso Rodi Garganico, ma è stato necessario attenderne un secondo per portare a compimento l’operazione di recupero, avvenuta sempre sotto il controllo e il coordinamento della Guardia costiera.

Merito ai militari della delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti, che hanno sfidato un mare proibitivo per trarre in salvo sia le persone che la lussuosa imbarcazione, e all’equipaggio della motovedetta 878 che è rimasta tutta la notte a vigilare sul “24 metri”.

L’intero soccorso è finito alle 10 di questa mattina dopo quasi 17 ore di emergenza.

Le cause dell’avaria tecnica ora sono al vaglio della Guardia costiera.

Solo due ore prima di questo intervento, i militari di stanza a San Domino hanno anche recuperato altre 5 persone che erano rimaste ferme su un natante che aveva subito anch’esso l’avaria al motore.