Terremoto, quasi mille gli interventi dei Vigili del fuoco in Basso Molise

TERMOLI. Dall’inizio degli eventi sismici alle ore 23 di ieri sera, sabato 25 agosto, il personale delle due unità mobili di Campobasso e Isernia, coadiuvato da funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, hanno effettuato un totale di 974 interventi di cui 131 verifiche senza inagibilità nelle ultime 24 ore.

A Guglionesi risultano 30 edifici o appartamenti con inagibilità totale e 11 con inagibilità parziale; Larino 23 edifici o appartamenti con inagibilità totale e 2 con inagibilità parziale.

Uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati giornalmente 77 unità operative, 29 mezzi, 9 squadre per verifiche 12 funzionari tecnici e 3 squadre Sapr (droni). Inoltre una squadra di vigili del fuoco del Comando di Campobasso è andata in aiuto al personale di Benevento intervenuto per un grosso incendio.