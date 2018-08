TERMOLI. Ore 15.15, l'ondata di maltempo si scatena sulla fascia costiera e avvolge in una morsa di vento e acqua la città di Termoli e le località adiacenti. Diverse le segnalazioni che abbiamo ricevuto dagli automobilisti.

«Per via Catania sono passato per miracolo, c’erano 50 centimetri di acqua all'altezza dell'asilo nido e all'innesto sulla tangenziale di Porticone», ci ha riferito uno di loro. Dalle foto apparse sui social il lungomare Nord è stato spazzato letteralmente e alcune strutture leggere sono state danneggiate, come i gazebo. Era previsto l'arrivo del Giro per il diabete.

Grane anche al Sinarca, dove una automobilista ha chiamato i Carabinieri per allertare la Protezione civile, pietre e fango rendono la percorribilità a rischio. Campomarino ha subito allagamenti alle strade, così come la Tangenziale stessa.

In via Sangro è caduto un albero, ma non ha provocato feriti o danni. Alle Isole Tremiti tutte le partenze sono state anticipate alle 12, in vista dell'annunciato peggioramento meteo.