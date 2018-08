Lungomare, statale 87 e strade interne travolte da fango e acqua: in azione il 115

TERMOLI. Come sempre, col maltempo, come per emergenze incendi e di Protezione civile legata alle calamità naturali, Vigili del fuoco operativi senza tregua sulla costa.

Molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre del 115 di Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano e da una dedita, in questo periodo, all’antincendio boschivo, per il violento temporale abbattutosi sul basso Molise.

Un albero si è abbattuto sulla sede stradale tra Petacciato e Montenero di Bisaccia creando notevoli disagi alla viabilità veicolare; un gazebo, nel viale Cristoforo Colombo, è volato dai lidi precipitando ,senza causare danni, sull’asfalto; un automobilista con la famiglia a bordo è stato soccorso nei pressi del lido “Il Panfilo” all’inizio del lungomare, perché sommerso dall’acqua.

Tutti gli occupanti e l’autista sono stati tratti in salvo; allagamenti sulla Statale 87 nei pressi dell’Hotel Europa in prossimità dell’area industriale di Termoli e strada allagata da acqua e fango tra Campomarino e Nuova Cliternia. Alcuni interventi per allagamento scantinati e strade sono ancora in corso.