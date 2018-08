A proposito di multe, automobilisti "mordi e fuggi"

TERMOLI. Riceviamo al giorno una miriade di segnalazioni, messaggi ed email da parte di svariati cittadini arrabbiati o addirittura inviperiti per via delle multe ricevute soprattutto dagli ausiliari del traffico: "È una vergogna, non si fa turismo in questa maniera; io non ci vengo più a Termoli; non ti puoi muovere che ti fanno subito le multe!"

La cosa un po' ci ha insospettito: è possibile che siano così "cattivi" e intolleranti i nostri giovani ausiliari del traffico? Abbiamo così pensato di seguire in incognita per un certo periodo di tempo una pattuglia e vedere come questi operano. Loro non ne erano al corrente, ma alla fine ci siamo presentati. La prima tappa è stata all'inizio del lungomare C.Colombo e vi garantiamo che la situazione non era certo edificante con macchine sulle zebre, auto senza autorizzazioni su stalli per invalidi, alcune in soste non consentite e sono state tutte rigorosamente e giustamente multate; per le auto che erano probabilmente di clienti di un albergo lì vicino, i vigili hanno preventivamente avvisato la direzione che a sua volta avrebbe avvisato tali clienti per far spostare le loro autovetture. Eppure, passato un congruo tempo, purtroppo le auto non sono state spostate e allora le multe erano inevitabili. Così come auto private che ostruivano il passaggio per il ritiro dei rifiuti e anche qui sanzione!

Non molti sanno che sul lungomare viene garantito, dai volontari della Misericordia, un servizio trasporto gratuito verso i lidi per i portatori di handicap.

Ci è bastato vedere questo per capire che se le multe ci sono state, non sono state comminate dai novellini vigili estivi soltanto per il gusto di farle a prescindere, anzi, e l'abbiamo visto con i nostri occhi, sono molto tolleranti anche con quegli autisti, che pur sapendo di essere in infrazione, alzano la voce credendo d'intimorire il pubblico ufficiale.

Ognuno è libero di contestare la propria multa, ci sono tempi e modi utili per farlo, però bisognerebbe sempre partire dal presupposto che quando si va in vacanza non si ha la licenza di fare il proprio comodo infischiandosi delle regole, in questo caso del codice della strada. Le leggi stradali sono uguali a Milano, Torino, Roma e quindi anche a Termoli e spezziamo una lancia a favore soprattutto dei giovani ausiliari che hanno solo l'obbligo del rispetto delle leggi, da applicare senza preclusioni verso niente e nessuno.