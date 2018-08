Colpo di sonno al volante, una 81enne va in testacoda sull'A14

TERMOLI. Soccorritori molisani chiamati a intervenire sulla corsia Sud dell’A14, nel tratto tra i caselli di Termoli e Poggio Imperiale.

Una donna di 81 anni, F. S., era al volante della sua Ford Fiesta, quando forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo dell’auto ed ha finito per andare in testacoda, contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la polizia della sottosezione autostradale di Vasto Sud.

Il sinistro è avvenuto alle 12, al km 491.

La messa in sicurezza dell’arteria è stata a cura dei dipendenti della società Autostrade, che ha spostato il veicolo per non intralciare il traffico.

L’anziana viaggiava da sola e per fortuna è uscita illesa dall’abitacolo della Fiesta incidentata.