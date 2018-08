TERMOLI. «Abbiamo liberato le strade interessate da invasione di ciottoli e fanghiglia». Con questa frase lapidaria, vista l’emergenza e la concitazione del momento, il dirigente ai Lavori Pubblici del Comune di Termoli, l’ingegner Gianfranco Bove, ci ha sinteticamente riferito sugli interventi eseguiti nella mattinata di oggi nelle varie zone della città colpite maggiormente dalla bomba d’acqua che ha spazzato tutta la costa ieri pomeriggio.

Su questi lavori ci ha documentato il nostro inviato Ezio Varrassi, «Tra via Mario Milano e il viale Cristoforo Colombo è stato il tratto più colpito dall'inondazione. Operai al lavoro nella mattinata di oggi. Vista la mole di pioggia caduta, tombini e rete fognaria sono stati insufficienti a far defluire l'acqua piovana che puntualmente a ogni temporale arriva come una cascata dalla salita del Panfilo».

In effetti molti i punti critici che ieri hanno creato non pochi problemi.

Abbiamo anche sentito al telefono il comandante della Polizia municipale di Termoli, Antonio Persich: «Abbiamo avuto le nostre pattuglie sul territorio e siamo stati in contatto con la prefettura. Abbiamo anche un palo della luce abbattuto e isolato, i tecnici del Comune sono intervenuti per verificare le segnalazioni che pervenivano».

Al porto il nostromo ha chiuso la strada nella zona sottostante le scale del mercato ittico, mentre i Lavori pubblici hanno dovuto segnalare crepe e buche nel manto stradale.

Interpellando il dirigente ai Lavori pubblici, l’ingegner Gianfranco Bove, veniamo a sapere che in viale Trieste c’è stato il “solito” allagamento davanti al Palazzo Pollice, all’incrocio con via Polonia, tecnici comunali intervenuti con la Crea. «La situazione si è poi normalizzata con l’acqua che ha ripreso a scorrere, liberando i tombini e la parte di rete fognaria».