TERMOLI. Potrebbe complicarsi proprio a fine agosto la viabilità a doppio senso di marcia del lungomare Nord di Termoli, sul viale Cristoforo Colombo.

C'è stato un distacco, con la relativa caduta sull'asfalto, di calcinacci dalla strutture che una volta ospitava la Fenice, che non gode a occhio di buona salute e viene usata sovente anche per parcheggiare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Il problema pare sia legato proprio alle condizioni fatiscenti della struttura, che con lo stress degli ultimi giorni, tra maltempo e scosse di terremoto, potrebbe degradarsi ulteriormente e mettere a rischio passanti e automobilisti.

Per questa ragione, i Vigili del fuoco potrebbero imporre una prescrizione alla viabilità, per motivi di sicurezza, con l'installazione di un semaforo mobile e l'opzione della circolazione a senso unico alternato. Se così fosse, verrebbero comunque meno alcuni parcheggi e gli stalli per ciclomotori in quel tratto.