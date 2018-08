Finisce con la gamba nel tombino rotto, l'esperienza di una turista francese a Termoli

TERMOLI. Buche a Termoli. Non sono di un campo da golf. Ma la realtà di un tessuto urbano sdrucito.

Testimonianze e segnalazioni senza soluzione di continuità e tra queste, come pessimo biglietto da visita per una città a vocazione turistica, la disavventura di una turista francese che è inciampata in un tombino lasciato inopinatamente aperto a metà, rovinando a terra e procurandosi varie ecchimosi.

Solo la civiltà internazionale di chi l’ha considerata una occasione – a sue spese – per rivolgersi al Comune affinché ponesse rimedio a questo (e agli altri?) ostacoli pericolosi che si rinvengono su strade e marciapiedi termolesi, non ha causato un altro contenzioso.

Sì, perché il Giudice di Pace e anche quello ordinario, sono colmi di procedimenti intentati per la richiesta di risarcimenti danno.

Per questo, la signora Rita Lafond, ci ha documentato foto alla mano, cosa l è accaduto in via Foce dell’Angelo, dove c’è il capolinea delle navette, poco dopo.

«Sono una turista francese, venerdì scorso, al ritorno dal mare, ero appena scesa dalla navetta alla fermata vicino al cimitero, c'era un tombino rotto, sono caduta e la mia gamba ci è finita dentro fino al ginocchio. Mi sono fatta male. É molto pericoloso anche per i bambini. Faccio questa segnalazione affinché chi può faccia qualcosa».

Nella caduta si è rotto anche il suo cellulare.

«Mi ha soccorso una signora che mi ha dato i suoi dati – prosegue nel racconto la vacanziera transalpina - fortuna che c'era lei. Tramite il vostro articolo potrò avvertire il Comune per gli eventuali lavori da fare ed evitare che altre persone si facciano male. Distinti saluti e grazie ancora».

Per la cronaca, la turista ripartirà dopodomani. Che ricordo avrà di questa sua vacanza a Termoli?