Freddato con 5 colpi pistola, il 33enne Fabio Melanitto assassinato in Messico

CAMPOMARINO. Origini molisane quelle di un 33enne – Fabio Melanitto, coi genitori di Termoli e Campomarino, e la famiglia in Abruzzo, nella provincia di Chieti. E’ stato ammazzato con 5 colpi di pistola, una calibro 40, mentre stava attendendo la sua donna in Città del Messico, megalopoli dove la criminalità è all’ordine del giorno. Gli inquirenti ipotizzano possa essersi trattato di un delitto passionale.

A freddarlo un sicario giunto alle sue spalle, che ha esploso un primo colpo alla nuca, due alla calotta cranica sul davanti e altri due al torace.

L’omicidio è stato compiuto da ben 13 giorni, ma solo ora si è saputo, dopo che la Polizia messicana non ha cavato un ragno dal buco con l’identikit diffuso del presunto assassino. Tanto meno di un mandate occulto.

Melanitto era in Centro America per lavoro, dove operava in discoteca. La notizia ha raggiunto i parenti stretti di Fabio, il fratello Antonio, a Ripa Teatina, e la sorella Marianna che abita a Francavilla al Mare.

I genitori molisani del 33enne ucciso in Messico sono il campomarinese Luigi Melanitto e la termolese Caterina Atterrato.

Il giovane era nativo del Venezuela, di Caracas, e due mesi fa aveva richiesto al Comune di Ripa Teatina di trasferire lì la sua residenza, dove era tornato dopo alcuni anni. Si tratta di un ex tronista con un fisico scultoreo. Le cronache lo raccontano come un latin lover, scalando il mondo del divertimento, fino a dirigere alcuni locali da ballo.

I funerali avranno luogo mercoledì alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Ripa Teatina.