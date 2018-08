TERMOLI. Rifiuti in piazza Giovanni Paolo II. A protestare, nella segnalazione raccolta da Ezio Varrassi, sono i condomini della palazzina C1 alla traversa di via Madonna delle Grazie.

Denunciano la presenza di una discarica abbandonata, che contiene anche eternit, come rilevato dall’Arpa Molise nei lavori di campionatura della scorsa settimana.

«Oltre a questo ci segnalano la presenza di topi in prossimità dei bidoni vicino la discarica che secondo i residenti sono piccoli e che già tempo fa hanno fatto la richiesta al comune dei bidoni più grandi. In più, segnalano cattivi odori lasciati dagli scarichi dei caravan che sono stati in sosta durante le festività. Dal 2015 ancora non si muove nulla. In tutto sono 16 famiglie al civico 78».

La natura dei rifiuti abbandonati è altamente infiammabile, come siliconi e vernici, basterebbe una cicca a far scoppiare un incendio.