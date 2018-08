Il buco nero tra via Lissa e San Pietro, sotto la galleria bruciano i rifiuti

TERMOLI. Un rogo di rifiuti è divampato nella serata di ieri sotto il ponte che collega i quartieri di Colle Macchiuzzo e di San Pietro, alla fine di via Lissa.

Un vero bubbone, quello che non si riesce a debellare in quella zona, dove la piccola galleria è utilizzata da veri e propri manigoldi per disfarsi illegalmente di rifiuti, non solo le classiche buste di immondizia sottratte alla raccolta differenziata, ma anche rifiuti ingombranti, inerti, pneumatici e chissà quali altre nefandezze.

Residenti preoccupati dal colore nerastro della colonna di fumo che si propagava nei due sensi, anche se era una evoluzione attesa, visto che non era stata bonificata da tempo e che persino la vegetazione nei dintorni era divenuta ormai incontrollata.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno provveduto a domare ed estinguere il rogo.

Resta di fondo, oltre all’odore acre della cenere che si è diffusa nell’aria, l’amarezza di chi abita e transita obbligatoriamente in quel luogo per il livello di incuria e abbandono.