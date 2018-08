CAMPOMARINO. Come annunciato nei giorni scorsi, l’attenzione dell’Arpa Molise sul territorio bassomolisano e costiero si è spostato stamani da Termoli e San Giacomo degli Schiavoni a Campomarino lido e non solo.

Con l’operatore tecnico Marco Pasquale, accompagnato da Ezio Varrassi e dal consigliere comunale di minoranza Luigi Romano, tra i vari siti, c’è stata la perlustrazione della pineta, area di pregio che separa l’abitato del Lido dalla spiaggia.

Purtroppo, la condizione della pineta è di totale degrado e abbandono, come mostrano video e foto che documentano immondizia gettata come fosse una discarica.

Primo inciso, l’inciviltà di chi aggredisce un simile fiore all’occhiello in maniera così brutale, ma c’è incuria anche da parte delle autorità competenti, poiché in tutta la pineta non ci sono contenitori per i rifiuti e cestini gettacarte.

Un angolo di macchia mediterranea alla mercé di predoni del turismo mordi e fuggi, che in questo modo cessa di essere motivo di richiamo e attrazione turistica per trasformarsi in ricettacolo di sporcizia.