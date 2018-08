Si allarga il Cratere sismico, ordinanze di sgombero a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. A metà dell’opera le verifiche a San Giacomo degli Schiavoni e i risultati non sono neutri, affatto. Su circa 25 ispezioni e sopralluoghi effettuati dai tecnici con le schede Aedes, ben cinque sono stati gli immobili giudicati inagibili a causa dei danni causati dal sisma del 14 e 16 agosto. Per ora, fino alla serata di ieri, il sindaco Costanzo Della Porta aveva sottoscritto 3 delle 5 ordinanze di sgombero. Si allarga, così, il cratere di località con famiglie costrette a non poter rientrare nella loro casa, che si tratti di residenti oppure altri nuclei che sovente tornano in paese. Certo, a incidere la vicinanza tra San Giacomo e il cuore della faglia, Montecilfone-Guglionesi.

Probabile la firma delle due ordinanze residue nel pomeriggio di oggi.