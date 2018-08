Post sisma, anche ad Acquaviva Collecroce il sindaco incontra i genitori

ACQUAVIVA COLLECROCE. Dibattito genitori-istituzioni anche ad Acquaviva Collecroce.

Ieri in programma una riunione delicata con le famiglie dei ragazzi preoccupate dalla situazione dei plessi scolastici del paese e della vicina Castelmauro. All’origine dell’iniziativa la lettera invita dai genitori ai sindaci dei Comuni di Acquaviva Collecroce e di Castelmauro, con la richiesta d'incontro urgente per un confronto su varie problematiche di stretta attualità. «Come genitori degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Castelmauro, vi esprimiamo viva preoccupazione per una serie di problematiche riguardanti la sicurezza dell'edificio scolastico. Consapevoli del fatto che molte scuole molisane non sono antisismiche e che anche il suddetto plesso non lo è, chiediamo un incontro per fare maggiore chiarezza sulla situazione attuale in seguito agli eventi sismici che ci hanno interessato. Nel merito, si segnalano, in forma sintetica, le principali problematiche di urgente attualità che vorremmo affrontare nel corso dell'incontro: criticità dell’edificio se dovesse trovarsi nell'eventualità di evacuazione dopo scosse sismiche; prospettive future relative alla messa in sicurezza dell'edificio; soluzioni alternative per affrontare con serenità il nuovo anno scolastico.

Gli esperti non fanno altro che ribadire lo stato di allerta e che bisogna prestare attenzione al Molise, allora la nostra richiesta rappresenta proprio questo, dove stare in allerta sugli edifici che non sono antisismici, soprattutto quelli che, per diverse ore del giorno, ospitano i nostri bambini e ragazzi, il futuro del nostro Paese». Abbiamo interpellato il sindaco Francesco Troilo, che ci ha riferito come siano intervenuti il dirigente scolastico Antonio Vesce e l’architetto Nicola Guglielmi. Il primo meeting ha riguardato gli alunni che frequentano l’edificio di Acquaviva e quelli che da Acquaviva si spostano a Castelmauro. «I ragazzi delle elementari torneranno ad Acquaviva - ci dice il primo cittadino – poiché l'edificio è stato edificato nel 2008 ed è di fatto nuovo.

L’architetto Guglielmi ha tenuto una lezione sui concetti di agibilità, sicurezza, staticità e sismicità. Sono seguite molte domande da parte dei genitori». Diversa la situazione delle scuole medie, che insistono a Castelmauro. Oggi, sempre ad Acquaviva, avrà luogo un nuovo incontro per discutere su come comportarsi in caso di terremoto e parteciperà il presidente dell’Ordine dei Geologi del Molise Giancarlo De Lisio. Inoltre, continuiamo con la mole dei sopralluoghi ed aspettiamo lo stato emergenza per affrontare il problema degli sfollati». Trolio ha emesso fino ad ora sette ordinanze di sgombero, 5 per abitazioni private, la chiesa e la casa parrocchiale.