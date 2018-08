CAMPOMARINO. Nel sopralluogo sul territorio compiuto ieri dall’operatore tecnico dell’Arpa Molise Marco Pasquale, accompagnato da Ezio Varrassi e dal consigliere comunale di opposizione Luigi Romani, è stata scoperta e classificata una discarica abusiva in contrada Arcora.

A essere riempita parzialmente l’area di una cava dismessa.

Contrada Arcora a Campomarino è sito dove sovente divampano incendi di ampie dimensioni, tra il Lido e la zona più a Sud dell’agro campomarinese, non solo. E’ stata anche citata dallo scrittore Roberto Saviano nel bestseller Gomorra, quando si parlava del traffico di rifiuti dalla Campania al Molise.

Venne sequestrato un grosso carico anche anni fa e sempre nella medesima zona furono sequestrate aree nell’ambito dell’operazione Mosca, inchiesta promossa dalla Procura di Larino.

Marco Pasquale, facendo seguito alle precedenti attività di segnalazione e di smaltimento dei rifiuti da parte dell'amministrazione comunale, evidenzia il particolare stato di degrado in cui versa l'area a causa della reiterazione dell'illecito abbandono di rifiuti. Se ne rende urgente la rimozione per la presenza di rifiuti infiammabili (legno, plastica, tessuti, etc), di Raee, nonché di pneumatici, sempre più usati come combustibile (bruciano lentamente).