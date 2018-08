Ieri, oggi e domani: eventi sismici e Protezione civile dei Comuni

LARINO. Vogliate consentire, ad un vecchio ‘praticante’, di trattare dell’attuale sisma da antico funzionario di Palazzo ducale occupatosi di Protezione civile per oltre 13 anni. Sulla materia pubblicai un agile manuale per un Editore milanese, quando in Italia si contavano appena due libri di analogo tenore. Successivamente il gravoso testimone di ‘responsabile’ passò ad altri cirenei. All’epoca (Anni ’80) i primi a pensare che dietro la locuzione “protezione civile” si celasse solo un “flatus vocis” erano gli Amministratori comunali in genere. Mi ronzano ancora nelle orecchie le risatine di compatimento (“majora premunt”. mi dicevano) dei vari Sindaci allorquando fossi riuscito ad ottenere una riunione per sollecitare l'attenzione dell’Esecutivo sulla materia, come all'epoca - con maggior forza di oggi - voleva la Prefettura. Ma rammento che, quando pure fossi riuscito a fare dei passi in avanti, comunque rimanevo costretto a percorrerne mille all'indietro in omaggio al detto secondo cui “senza soldi, non si cantano messe”. Ed i Comuni, in genere, non hanno mai avuto orecchie per la prevenzione ma solo agli èsiti di un sisma. Chissà perché quando un terremoto vuole dire proprio “anticipare gli eventi”.



Qualche esempio? La pianificazione prevede una dotazione per le squadre dei volontari di pronto intervento (zappe, vanghe, corde, apparati-radio, torce elettriche, etc.); ma il tutto si limitava solo a porre tali necessità per iscritto. Cosicché prevedere una segnaletica di emergenza per i locali adibiti a centri di raccolta o di depositeria attrezzata voleva significare solo redigere una esauriente elencazione cartacea. Il piano prevedeva degli itinerari per entrare (o per uscire) da particolari aree; e, naturalmente, sarebbe occorso distinguerli adeguatamente con cartelli “ad hoc”? Il fatto è che le poste per tale segnaletica non venivano mai rese fruibili. A questo punto c’è da domandarsi come reagireste - da condòmini - se il vostro Amministratore avesse a comportarsi nelle maniere appena descritte; e, tutto ciò posto, trasferitevi (almeno con la mente) alla data del 30 ottobre 2002 ed agli eventi sismici che occuparono quei giorni.

L'intera struttura comunale si era appena precipitati in piazza, fuggendo dai piani alti di Palazzo ducale, e la gente già premeva per ottenere assistenza. Per fortuna il Piano approntato riuscì subito a concretarsi; e la presenza di un Commissario straordinario favorì il Palazzo nei rapporti con la Prefettura. Cosicché, nell'attesa dell'arrivo delle squadre dei volontari e della Protezione civile nazionale, avevamo potuto trasferirci subito nell'edificio scolastico di via Morrone (appena ‘chiuso’ con ordinanza sindacale, ma allora disponibile per ogni nostra esigenza). Sarebbe rimasta quella, per l’intera emergenza, la Sede del Centro operativo misto (fortemente lodato da Bertolaso & C.) e la struttura comunale ne divenne la mente amministrativa, deliberando per ogni bisogno e per ogni attività burocratica conseguente, quale che essa fosse, per l’intero ‘cratere’.

Dopo tanti anni, solo qualche tempo addietro, ricomparve sul Sito ufficiale di Palazzo ducale il testo del Piano comunale di protezione civile redatto nei tempi eroici di cui si è detto, episodicamente rielaborato dal solo Esecutivo Sabetti. Spiace di dovere rilevare che, pure in questo caso, la “politica” ed il “Ministero locale del Tesoro” non operarono alcunché per le esigenze di prevenzione. In definitiva quella pianificazione. già riferita ad eventi che avrebbero richiesto cure maggiori, sono rimaste ancora oggi “in mente Dei”, risultando peraltro commessa a personale oramai posto in quiescenza. Un po’ come il movimento franoso che la pianificazione locale riteneva in essere - già da allora - alle spalle di Palazzo ducale. Da allora ad oggi, sono stati approvati bilanci a decine, ma senza mai prevedere un euro per una impellenza tanto pressante e scientificamente studiata.

Claudio de Luca