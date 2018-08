TERMOLI. Strade da terzo, se non da quarto mondo. Sicuramente non arterie urbane di quartieri edificati nell’ultimo quarto del ventesimo secolo.

Parliamo di via Venezia, dove i residenti hanno lamentato dopo le ultime piogge copiose uno stato di dissesto in progressivo peggioramento.

Sembra davvero un manto (ex) asfaltato dopo un bombardamento.

Da qui la necessità di documentare con Ezio Varrassi, proprio sotto la pioggia, cosa accade in una zona densamente popolata.

«Le buche si riempiono di acqua piovana e alcune diventano pozzanghere profonde sino a dieci centimetri. Si transita a passo d'uomo. Per quanto riguarda i ciclomotori che occasionalmente percorrono in tratto è diventato molto pericoloso».



Ci perdonerete l'audio non al massimo, ma la registrazione in presa diretta sotto la pioggia non è stata semplice.