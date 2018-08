TERMOLI. I tecnici della Provincia di Campobasso sono ancora al lavoro sul Ponte dello sceriffo, quello che dalla Bifernina permette di salire verso le rampe delle strade provinciali che conducono da una parte a Larino e dall'altra verso Montecilfone e Palata.

Continuano, dunque, le operazioni di verifica sulla SP 80, già al centro di una ordinanza che limita la transitabilità dei mezzi pesanti. Le operazioni sinora svolte confermano lo stato di degrado degli elementi strutturali più sollecitate in prossimità delle apparecchi d'appoggio. Dalla prossima settimana inizieranno le verifiche in laboratorio.

Non prima di 3 settimane si avrà un quadro completo dello stato di conservazione dell'opera e quindi dei carichi di esercizio che l'opera stessa potrà sostenere, nelle more dell'esecuzione dei lavori urgenti non più differibili di manutenzione straordinaria del viadotto.