TERMOLI. Non ci sono solo via Venezia e via Udine a Termoli, purtroppo per loro e purtroppo per gli altri. L'estensione della città di Termoli che ormai lambisce coi quartieri più periferici le località limitrofe, come Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Petacciato, per citare quelle più vicine.

Spesso sono zone dove risiedono decine e centinaia di famiglie, ma senza i servizi tipici di una città urbanizzata. Le strade, ad esempio, sono lontane anni luce dall'essere accettabili e in contrada Ponticelli, località cerniere alla sommità del quartiere di San Pietro, prima di passo San Rocco, al confine con San Giacomo degli Schiavoni, la bomba d'acqua di domenica scorsa ha mostrato tutti i limiti della viabilità locale, come spiegano le signore Giusy e Marianna, che abitano proprio in quella area. Testimonianze raccolte da Ezio Varrassi.