Cade dalla scala in via Cardarelli, 66enne trasferito al Neuromed

TERMOLI. E' ricoverato al Neuromed di Pozzilli un 66enne di Termoli caduto ieri da una scala.

L'infortunio è avvenuto in via Cardarelli.

Il 66enne, R. P., è caduto mentre era su una scala intento a fare dei lavori. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Colle Macchiuzzo alla strada provinciale che prosegue per Guglionesi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 66enne nella caduta dalla scala ha riportato un trauma cranico serio con un taglio dietro alla testa, per questo è stato trasportato d’urgenza al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Il quadro clinico critico, tuttavia, ha indotto gli stessi medici del nosocomio di viale San Francesco a disporne il trasferimento al più attrezzato Neuromed di Pozzilli, centro regionale per la neurochirurgia. Il paziente è giunto in codice rosso.