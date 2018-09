TERMOLI. Chi rimane estasiato dal muraglione del borgo antico e chi lo usa come latrina.

Ricevere lezioni di civiltà dai turisti provoca tre sensazioni distinte.

La prima, indubbiamente positiva, è che sono legati e apprezzano la nostra città e le sue bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche.

La seconda è urticante e si rivolge a quei maledetti e così vogliamo definirli, che vilipendono Termoli, sfregiandola coi loro gesti e comportamenti.

La terza e di monito, cerchiamo di fare tutti un passo in avanti. Aspettiamo le telecamere affinché chi sbaglia paghi. In ogni senso.

Riflessione che trae spunto e origine dalla segnalazione con cui un turista, S. L., ci racconta l’ultimo misfatto.

«Come vacanziere e come amante della storia Federiciana, di cui la città di Termoli fa parte, è inaccettabile che le mura del castello vengano urinate e defecate di continuo dal passante di turno.

Detto questo premetto che la foto non denuncia il fatto che urinare sul muro sia una persona di colore perché non siamo razzisti, ma soprattutto per ciò che viene commesso quotidianamente sotto le mura del castello!

Questa è solo una goccia di un mare di degrado che sta inondando Termoli negli ultimi tempi. Rispettare le testimonianze delle nostre radici è indispensabile, specialmente per una località come Termoli che ha dietro le spalle una grande storia.

Spero che il sindaco mediti e trovi al più presto soluzioni per questo stato incalzante di degrado».

Il casus belli è avvenuto stamani alle 11.30, con gente e bambini in spiaggia a pochi metri.