Incappucciati e armati rapinano ancora una volta il bar sul lungomare Nord

TERMOLI. Verrebbe quasi da non crederci, vista la frequenza e l’assiduità con cui questo esercizio commerciale funge da polo d’attrazione dei malviventi di ogni risma. Purtroppo è vero e c’è da riflettere non poco: ancora una rapina a mano armata al bar del distributore di benzina Ip sul lungomare Nord di Termoli.

Investigatori al lavoro da ieri mattina sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza che alle 5.40 hanno immortalato e filmato l’irruzione compiuta da due banditi a volto coperto, uno dei quali armato con una pistola di dimensioni contenute e di piccolo calibro, non si sa se vera o fasulla. I due criminali sono entrati in azione quando al bar dell’Ip sul lungomare Nord di Termoli c’erano almeno una ventina di clienti, oltre ai dipendenti. Si sono presentati a volto coperto, incappucciati, si sono diretti alla cassa, di cui conoscevano l’esatta posizione e l’hanno arraffata, portandola via, tra la sorpresa e lo sgomento generale.

Si tratta della quinta rapina a mano armata negli ultimi anni subita da quel locale, considerato forse di frontiera, facile da assaltare, nonostante le puntuali denunce alla Magistratura del titolare Francesco Fiardi e anche gli appelli a intensificare i controlli e la vigilanza sul territorio. Dopo il colpo, quando i due manigoldi si erano dileguati, senza torcere però un capello a nessuno, sono arrivati la volante del Commissariato e la gazzella dei Carabinieri. Rilievi compiuti dalla Polizia scientifica. Il bottino ammonta a non più di 300 euro.