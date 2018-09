Non solo Montecilfone, anche a Tavenna rischia di crollare il serbatoio idrico

TAVENNA. Non c’è solo il serbatoio da abbattere a Montecilfone, dichiarato inagibile poche ore dopo il sisma del 16 agosto.

C’è anche quello di Tavenna e sta creando non pochi grattacapi all’amministrazione comunale e alla popolazione interessata che vive nei paraggi.

Il sindaco Simone Spadanuda accende i riflettori sul rischio crollo del serbatoio idrico, dunque, che ha causato anche dieci sfollati. «Negli ultimi giorni non sono venuti i tecnici a fare i sopralluoghi e la festa dell'artigianato rinviata – ha ribadito Spadanuda – la scuola è temporaneamente inagibile, ma spero di aprirla In tempo con dei piccoli interventi in somma urgenza come prescritto dai tecnici della Protezione civile. Abbiamo una decina di sfollati per il serbatoio dichiarato inagibile con forte rischio crollo. Le 2 chiese chiuse e una decina di case inagibili».