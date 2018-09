TERMOLI. «Rejiecelle». Per tutti i termolesi, o meglio, di coloro che amano e ci tengono alla nostra città e al borgo antico, questo luogo ha qualcosa di magico, il vicolo stretto e non certo quello del Monopoli. Ma una strada-fessura che porta da via Federico di Svevia a via Duomo, con la palma di essere una delle viuzze più strette d'Europa appunto.

Centimetro più, centimetro meno, sono diverse le località che si contendono questo primato, ma noi siamo affezionati alla Rejiecelle al di là dei Guinnes da primato.

Purtroppo, c'è a chi poco interessa questo e la trasforma in un bagno pubblico, dire scempio è dire poco. Lo ha denunciato una turista attempata che da 40 anni trascorre le vacanze nel paese vecchio, lei che viene da Milano. Una intervista realizzata da Ezio Varrassi prima della 'febbre del sabato sera'.