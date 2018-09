«Quella sporca dozzina», tante le rapine subite dai distributori di Fiardi

CAMPOMARINO. Partiamo da un dato di fatto, una solita notizia di cronaca. Campomarino strada statale 16 adriatica, sono quasi le 8.30 di questa mattina, quando il dipendente di un distributore di carburante Ip viene aggredito da un giovane a volto scoperto che dopo aver colpito l’anziano al volto e averlo strattonato gli ha sottratto il borsello con circa 300 euro in contanti.

Questa la dichiarazione rilasciata ai carabinieri di Termoli accorsi all’ospedale San Timoteo dove l’anziano dipendente è andato a farsi medicare.

Fin qui sembrerebbe il classico caso di rapina per mano di un balordo che non si è preso neanche la briga di coprirsi il volto nel compiere i suoi misfatti, un balordo “fortunato” perché non ci sono testimoni e il distributore è sprovvisto di telecamere di sorveglianza.

Sembrerebbe insomma la solita notizia ma forse la questione non è così semplice, perché il proprietario del distributore è il figlio di Francesco Fiardi noto proprietario, anche lui, di un distributore Ip sul lungomare Nord di Termoli tristemente famoso in questi anni per l’innumerevole sfilza di rapine di cui è stato vittima.

L’ultima c’è stata sabato scorso arrivando all’incredibile numero di 12 in pochi anni.

Lo stesso Fiardi durante una intervista alla Tgr si sfoga e collegando i due episodi ipotizza chiaramente un tentativo di intimidazione.

Li definisce “signori ladri” “signori organizzati” tutti termini che fanno pensare a una organizzazione, certo “in erba” visto i proventi delle rapine ma pur sempre di organizzazione si parla.

Anche nei modi che si potrebbero definire spavaldi, si intuisce una propensione al crimine non di un semplice balordo ma di qualcuno che sta facendo il cosiddetto “salto di qualità”.

Infatti Fiardi descrivendo la dinamica della rapina al suo distributore fa altre considerazioni e dice: “Sono entrati in due a volto coperto, certamente sapevano che ci sono telecamere di sorveglianza e sapevano anche i piccoli nascondigli del locale probabilmente avendolo frequentato.

Urlando in un dialetto che si potrebbe definire locale hanno cacciato via i clienti che in quel momento erano piuttosto numerosi, circa una ventina”.

Proprio quest’ultimo particolare ha insospettito il gestore, perché tanta spavalderia? Perché non organizzare la cosa in orari in cui non ci sono clienti? “Che cosa ci vogliono far capire queste persone?”, “Con chi ce l’hanno?” dice Fiardi.

Torniamo ora alla rapina di questa mattina a Campomarino, alla luce di queste riflessioni, non viene il sospetto che le vicende siano legate e il balordo di cui parlavamo è invece un criminale vero e proprio, che essendo a conoscenza dell’assenza di telecamere e andando a volto scoperto, vuole chiaramente lanciare un messaggio intimidatorio, marchio di fabbrica della malavita?

Tutte domande inquietanti ora al vaglio delle forze dell’ordine che almeno nel caso del distributore di Termoli sono in possesso di prove oggettive come impronte digitali e riprese delle telecamere di sorveglianza.