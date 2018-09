Oltre 2mila gli interventi dei Vigili del fuoco nelle zone del terremoto

LARINO. Proseguono le verifiche da parte dei Vigili del fuoco nelle zone colpite dal terremoto. Il personale delle due Unità di Comando Locale dei Comandi di Campobasso ed Isernia, coadiuvato da funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, hanno effettuato, a partire dal giorno 16 agosto, un totale di 2027 interventi di cui 1154 espletati l’U.C.L. di Guglionesi, 840 espletati U.C.L. di Larino, e 33 espletati dal personale della sede centrale del Comando di Campobasso. Sono state dichiarate inagibili 3 scuole, di cui 2 nel Comune di Guglionesi ed 1 in quello di Trivento; sono state inoltre oggetto di verifica 7 chiese, di cui si è constatata l’inagibilità parziale per 4 di esse (3 a Larino ed 1 a Guardialfiera) e inagibilità totale per altre 3 (Castelmauro, Montecilfone e San Felice del Molise), nelle ultime 24 ore sono state effettuate 75 verifiche senza inagibilità, di cui 40 espletate dall’U.C.L. di Guglionesi e 35 espletate dall’U.C.L. di Larino. A Guglionesi risultano 58 edifici o appartamenti con inagibilità totale e 33 con inagibilità parziale; a Larino 62 edifici o appartamenti con inagibilità totale e 9 con inagibilità parziale. Uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati giornalmente 73 unità operative, 29 mezzi, 9 squadre per verifiche, 8 funzionari tecnici e 1 squadra Sapr (droni)provenienti anche dalle Regioni limitrofe.