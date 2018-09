Polizia locale, verso l'accesso alla banca dati dei veicoli rubati

TERMOLI. L'annosa questione della regolamentazione dell'accesso dei Vigili urbani alla banca-dati dei veicoli rubati (e non solo) sembra essere giunta, finalmente, in dirittura d'arrivo. Il Garante della privacy ha dato via libera allo schema di decreto che regolerà l'accesso dei ‘Berretti bianchi’ alla banca-dati del Viminale al fine di verificare in ordine agli automezzi ed ai documenti rubati. Naturalmente andranno meglio dettagliati (parere n. 316/2018) i rapporti tra Comuni e Dipartimento di Pubblica sicurezza alla luce del dlgs n. 51/2018 di attuazione della Direttiva n. 680/2016. Lo schema di regolamento (predisposto ai sensi del d.l. n. 8/1993) prevede la possibilità da parte degli operatori di Polizia locale di accedere ad una piccola porzione della banca-dati del Ministero dell'interno; ma, per ammettere questo tipo di consultazione (che, tra l'altro, sta per essere realizzata in modalità automatica in molte città grazie ai moderni impianti di videosorveglianza collegati tramite le Questure con il Ced del Viminale, occorre regolare dettagliatamente anche la questione del trattamento dei dati personali. E qui il Garante è intervenuto chiarendo taluni aspetti importanti anche per l'ordinaria attività della Polizia municipale.

Sulla questione trova diretta applicazione la Direttiva n. 680/2016. Quindi non occorre regolare la gestione del trattamento dei dati ai sensi del Codice della privacy ma bisogna riferirsi, specificamente, ai contenuti del dlgs n. 51/2018. A parere dell'Autorità centrale, titolare delle procedure non sarà solo il Dipartimento di pubblica sicurezza quand’anche il Comune. E il Comandante della Polizia locale diventerà un contitolare del trattamento. Quindi, per la regolarizzazione della gestione tecnica e dell'attività operativa, spetterà al dirigente nominare i soggetti autorizzati. Per conseguenza riuscirà opportuno delinearne lo svolgimento in un regolamento ‘ad hoc’ in grado di orientare meglio la complessa attività di adeguamento dei Comandi e Servizi alle nuove regole sulla ‘privacy’.

Di certo si tratta di un passo in avanti rispetto all'immobilità totale a cui le strutture comunale in uniforme erano abituate. La novità iniziò con l'avvio del "SiCom” (Sicurezza in Comune), progetto teso a sperimentare nuove tecnologie e sistemi in materia di sicurezza urbana. Prima gli accessi alle banche-dati dei veicoli e dei documenti erano aggiornati con due/tre giorni di ritardo quando avvenuta tramiti i portali pubblici del Ministero dell'Interno. Col nuovo progetto il Dipartimento di P.s. predispose uno schema di regolamenti a modifica del DPR n. 378/1982, concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrate nel Ced. Altra possibilità concessa fu quella di inserire nel Ced i dati delle denunce relative sempre ai veicoli e ai documenti rubati e smarriti acquisiti in modo autonomo. Potrà sembrare un risultato minimo, vista l'opera in materia di sicurezza stradale ed urbana fornita dagli uomini della Polizia locale, ma ciò costituì sicuramente il primo passo di quello che era sembrato un ostacolo insormontabile. Grazie alla rete informativa telematica dell'Anci ed al Progetto SiCom, col provvedimento n. 427/2013 il Garante espresse parere favorevole allo schema di regolamento di modifica del dpr n. 378/1982, pur richiamando il Ministero dell'Interno all'emanazione del d.m. per l'individuazione dei trattamenti non occasionali di dati effettuati in ambito di Polizia (art. 53 del Codice per la privacy). Mancava solo una norma che permettesse agli operatori locali di accedere anche alla banca-dati dei precedenti penali e/o di polizia, dopo aver investito nella sicurezza e nella formazione, anche con un accesso limitato o parziale nella prima fase, tale comunque da concedere dignità ai 60.000 operatori presenti sul territorio nazionale.

Claudio de Luca