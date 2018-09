Dopo lo sgombero delle abitazioni vietato anche il transito vicino a Palazzo Vernucci

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi dice stop alla raccolta di generi alimentari. L’amministrazione Bellotti ringrazia quanti, in modo bello e commovente, si sono stretti intorno alla popolazione di Guglionesi colpita dal sisma del 16 agosto. Le numerose iniziative, sia private che pubbliche, hanno fatto in modo che i soccorsi fossero immediati ed efficienti. Ma ora proprio per evitare l’eccesso di generi alimentari, il Comune, in accordo con la Protezione Civile, ha deciso di fermare la raccolta di questi ultimi.

Quanti invece volessero continuare ad aiutare la popolazione di Guglionesi possono farlo attraverso l'invio di donazioni in denaro al seguente iban: IT 92 C 01030 41130 000063420858 utilizzando la Causale "Emergenza terremoto 2018". Inoltre, il sindaco Mario Bellotti, dopo le ordinanze di sgombero per il rischio crollo sito in via Martiri d’Ungheria civico 29 a causa della perdita dei requisiti di staticità con contestuale messa in sicurezza del medesimo e ciò sino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi e la cessazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, in considerazione degli eventi sismici del 14 e 16 agosto, ha ritenuto che in relazione al possibile crollo con potenziale rischio di danno agli immobili ed agli abitanti delle palazzine adiacenti, antistanti e retrostanti site in via Nicola Iacobitti, via Firenze e via Martiri D’Ungheria, considerata la gravità e l’intensità del sisma nonché del successivo sciame peraltro ancora in atto, ha sentito il parere dei responsabili dell’Ufficio tecnico e della Polizia locale.

Per garantire la pubblica incolumità nonché la sicurezza della circolazione stradale mediante la chiusura al traffico sia veicolare che pedonale di via Martiri d’Ungheria dal civico 19 fino all’incrocio con via Catania, nonché della sottostante via Nicola Iacobitti.