Sterpaglie in fiamme lungo la Tangenziale di Termoli

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e Carabinieri della compagnia di via Brasile in azione stamani sulla tangenziale in direzione Nord. Un incendio di sterpaglie a lato della carreggiata stava creando problemi di visibilità alle auto in transito.

Gli uomini del 115 sono prontamente intervenuti per estinguere il focolaio prima che potesse estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante, mentre i militari dell'Arma hanno disciplinato la circolazione.