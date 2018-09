Fermata in via degli Abeti: speriamo che non ceda

TERMOLI. Cosa accadrebbe se la cabina di questa fermata cedesse del tutto, visto che già si trova in condizioni che definire pericolanti e rischiose è poco?

Basterebbe un refolo di vento forte per mettere a rischio la struttura metallica che si trova in via degli Abeti, peraltro a ridosso di una curva piuttosto insidiosa che porta in via dei Ciliegi e verso il cuore di Santa Maria degli Angeli. E' stata assicurata col fil di ferro a una base, ma è chiara la sua precarietà.

Utenti del quartiere che ruota attorno alla popolosa via dei Pruni alla mercé di una fermata che è tutto meno che in sicurezza, anche dall'altra parte, dove la palina insiste in pratica sulla sede stradale.

Occorre un giro di vite sulla percorrenza urbana del trasporto locale, dove i mezzi sono ormai quasi da rottamare, la gara per l'affidamento della nuova gestione al palo, nonostante la rassicurazione fornita alla Regione Molise della sua pubblicazione e definizione entro fine 2018, e dove le fermate delle "circolari" a volte mettono davvero i brividi.