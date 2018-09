Un drone a Termoli per vincere l’abusivismo da spiaggia (e altro)?

TERMOLI. Nel corso di questa estate a Termoli c‘è stata la ‘guerra’ dei Vigili urbani agli abusivi della battigia. Tutto è finito con un bilancio positivo per il Comune; ma, altrove, i “Berretti bianchi” hanno potuto combattere con ben altri mezzi, utilizzando i droni. Perciò, prima di addentrarci nel pieno del problema, cerchiamo di saperne di più su questi nuovi mezzi di lotta. Non è simpatico vedere un drone svolazzare al di fuori dalle nostre finestre. Perciò sicuramente vi sono delle regole che permettono (oppure inibiscono) determinate esibizioni. Il drone deve restare sempre ad una distanza di almeno 150 metri dalle abitazioni ed a 50 dalle persone su cui non potrebbe volare se non serbando un’altezza massima di 70. Per di più l’apparecchio deve mantenersi lontano almeno 5 km dall’aeroporto più vicino. Senza un permesso prèvio non può filmare le proprietà private e chi lo pilota deve serbare costantemente un contatto visivo con il suo mezzo. Ciò posto, si pone il problema di come possa reagire il ‘quisque de populo’ ad eventuali ‘disattenzioni’, soprattutto ove si consideri che, oggi, l’ènfasi viene posta soprattutto sulla sicurezza ma un po’ meno sui diritti di ‘privacy’, fondamentali per l’uomo anche perché, certamente, non sono solo un pretesto.

Da un punto di vista pratico, i droni hanno permesso di registrare la sconfitta dei ‘vu cumprà’, diventati un’autentica spina nel fianco della legalità. Il riferimento va ad abusivi che non solo favoriscono il fiorire di attività produttive sommerse ma che – bene spesso – si rivelano anche pedine di un ‘racket’. Avevano agito indisturbati per anni, tra le proteste dei commercianti in regola; ma ora, a sconfiggerli, sono stati proprio i droni, utilizzati per la prima volta sulla scia della più generalizzata stretta nei confronti dell'immigrazione. Ma quando potranno servirsene - anche lungo la corta fettuccia costiera che da Campomarino porta a Montenero di Bisaccia – i Vigili urbani del Molise? Nel Veneto ha cominciato Bibione (6 milioni di presenze, dopo Rimini), che è anche la prima spiaggia senza fumo in Italia per avere vietato di accendere sigarette lungo l'arenile. Poi si sono avventurati in questa esperienza anche centri come Jesolo e Caorle. Bibione ha attinto dal fondo stanziato dal Governo per il Progetto ‘Spiagge sicure’, acquistando un maxi-drone in grado di rivelare, dall'alto, se tra gli ombrelloni si svolgono attività ‘contra legem’. L’apparecchio (5mila euro) vola a 150 metri d'altezza, svolgendo una efficace funzione deterrente. Le sue telecamere riprendono ogni fase, dalla spartizione della merce dentro la pineta fino all'assalto della spiaggia. La gran parte della produzione posta in vendita è risultata essere stata formata in aziende del Centro-Sud i cui lavoratori operano in nero. I Vigili urbani hanno frequentato un corso per riuscire a guidare l’apparecchio; e, ove questo perdesse il contatto, sarebbe in grado di rientrare alla base seguendo a ritroso il percorso, registrato nel suo cervello che conserva in memoria anche l’entità del maltolto da esibire al Giudice. A Bibione sono stati sequestrati 15.373 pezzi per un valore di quasi 200mila euro. Ma, secondo Confesercenti, il commercio abusivo concreta un ‘business’ di 22 miliardi di euro. Nel Veneto il drone è riuscito perfino a scovare chi faceva abusivamente massaggi sotto l'ombrellone. Ma non finisce qui, perché ora è stato approntato ‘Rrevtol’ (acronimo di Rolls-Royce elettrico a decollo e atterraggio verticale). Si tratta di un taxi volante che potrebbe entrare in servizio nel 2023. Il prototipo è stato depositato a luglio, in Gran Bretagna. Secondo uno studio comparso su ‘Le Figaro’, «si devono ridurre i costi di produzione e di funzionamento per non superare quelli degli elicotteri». Dunque, per imporsi il taxi volante deve essere più economico. Secondo gli esperti il modello di ‘business’ più sostenibile è quello di Uber che sta lavorando affinché vengano attrezzate flotte di veicoli condivisi che utilizzerebbero gli eliporti esistenti per fare molti viaggi di andata e ritorno al giorno.

Claudio de Luca