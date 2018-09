Centauro esce fuori strada, il 40enne portato al San Timoteo

PETACCIATO. Ancora un incidente stradale che coinvolge un centauro nel territorio comunale di Petacciato. Ieri pomeriggio, alle 16.30 circa, i soccorritori del 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza sono intervenuti sulla Sp che collega la costa a Petacciato. A restare ferito un 40enne originario di San Salvo, J. C. le sue iniziali. Il 40enne che era in sella alla sua motocicletta è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Petacciato.