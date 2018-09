Post sisma, a Larino l'Hospice torna agibile: lavori alla scuola e al campanile

LARINO. Più avanzano i sopralluoghi, maggiori sono i danni che emergono, purtroppo. Al Comune di Larino i tecnici rilevatori hanno dovuto evidenziare delle criticità strutturali nell’immobile sito in Via Marra n .1, sede dell'Hospice "Madre Teresa Di Calcutta", limitate a un pilastro prospiciente l'ingresso. Purtroppo, una situazione tale da rappresentare pericolo per le persone che transitano nell’area da ritenerlo temporaneamente inagibile sino al ripristino degli elementi strutturali. Per questa regione, il sindaco Pino Puchetti ha dovuto dichiararlo temporaneamente inagibile.

Per fortuna, i danni erano limitati e con un intervento repentino di messa in sicurezza e sopralluogo lo stesso primo cittadino ha revocato l’ordinanza, mentre l’Asrem aveva già disposto il trasferimento nel plesso del Vietri.

Ma lo stesso Vietri ha una passerella a rischio e criticità sono state rilevate anche alla caserma dei Carabinieri, ma senza che la dichiarazione di parziale inagibilità ne pregiudicassero le attività.

Infine, numerosi i fabbricati che negli ultimi giorni sono stati al centro delle ordinanze del primo cittadino. Comunque, in aderenza a quanti dichiarato in precedenza, l’amministrazione di Palazzo Ducale non si ferma e ricorrendo ai fondi di riserva ha cominciato i lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Rosano di via Morrone e del campanile della chiesa di Santo Stefano nel cuore del borgo antico frentano, costato uno sgombero di 5 famiglie per coloro che abitano nei paraggi del luogo di culto.