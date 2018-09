La Giusta scuola dopo l'incontro di Guglionesi, «basta esibire tutti i documenti»

GUGLIONESI. All’incontro di ieri pomeriggio in sala consiliare a Guglionesi c’era anche la presidente dell’associazione “La Giusta scuola” di Termoli, Maria Assunta Mariani.

Lei stessa era stata promotrice della richiesta di accesso agli atti amministrativi, ex. Art. 25 L. 241/90 della scuola secondaria di primo grado statale di via Catania di Guglionesi. L'Associazione "La Giusta Scuola" unitamente ai genitori degli alunni del Liceo delle Scienze Umane di Guglionesi ha chiesto visione e l'estrazione di copia fotostatica dei documenti che attestano lo stato di salute del plesso ove saranno trasferite le classi dal liceo Pedagogico.

«I genitori si vogliono fidare delle competenze di chi ha effettuato i controlli e le verifiche. Proprio per queste ragioni i genitori sono sicuri che non ci sarà alcun problema per chi ha ispezionato nel mostrare e quindi dichiarare per iscritto, prima dell'inizio delle lezioni in modo da non penalizzare il percorso scolastico, che i controlli effettuati garantiscono che il plesso risponde a tutte le norme previste dalla legge, come del resto è naturale che sia e come chiesto dai genitori finora tramite la richiesta dei certificati dovuti.

Pertanto la risoluzione della vicenda appare semplice e si confida di ricevere in questi giorni le prove scritte in modo da risolvere la questione appropriatamente e serenamente», ha commentato a fine incontro la Mariani.