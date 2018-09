Stabile pericolante, chiusa via Frentana all'incrocio col Terzo Corso

TERMOLI. Tratto di via Vittorio Emanuele III interdetto al traffico all’incrocio con via Frentana a causa di uno stabile pericolante.

Sulla base della relazione fornita dai Vigili del fuoco, verbale consegnato giorni fa dal distaccamento di contrada Pantano Basso all’ente di via Sannitica, l’immobile al civico 26 del cosiddetto Terzo Corso, recentemente passato di mano, è considerato a rischio.

Un sopralluogo degli uomini del 115 ha messo in rilievo senza dubbio un rischio di cedimento parziale, che potrebbe causare danni all’esterno. Tanto che si è attivato l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, che ha transennato la zona e provvederà oggi a emanare una ordinanza e una diffida di messa in sicurezza al proprietario dello stabile. Una vicenda delicata, che si è manifestata proprio dopo le scosse di metà agosto, a seguito di una segnalazione. Il divieto di transito in quella zona, ingolfata di sensi unici, rischia peraltro di creare una sorta di corto circuito nella circolazione cittadina in un tratto cruciale come il centro storico.

Per questo, lo stesso assessorato, dopo aver tamponato la situazione con questo provvedimento, studierà come fare per evitare ulteriori disagi alla viabilità.