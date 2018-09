Il Governo dichiara lo stato di emergenza, Pallotta: ora la trattativa per la ricostruzione

TERMOLI. Mai così a lungo era stata attesa come ieri pomeriggio e per tutta la serata la pubblicazione sul sito ufficiale del Governo italiano dell'esito del Consiglio dei Ministri, che si è riunito alle 17.05 sotto la presidenza del premier Giuseppe Conte.

In ballo il riconoscimento o meno dello stato di emergenza in Molise, dopo il terremoto che tra il 14 e il 16 agosto ha provocato danni in diversi comuni del Basso Molise.

Ebbene, l'esecutivo di Palazzo Chigi ha accolto la richiesta formulando la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a partire dal 16 agosto 2018.

A commentare subito l'avvenuto riconoscimento è stato il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, che ha anche reso noto un primo stanziamento di due milioni di euro e una durata di sei mesi dello stato di emergenza (salvo eventuali proroghe).

«È importante la dichiarazione dello stato di emergenza. A prescindere dalla somma, sicuramente insufficiente, consente ai comuni di poter agire con strumenti legislativi più snelli ed immediati. Parte adesso la trattativa per la ricostruzione».